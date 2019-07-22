После потопа и пожаров Иркутская область переживает нашествие ядовитых змей

В Иркутской области, где продолжается устранение последствий катастрофического ливневого паводка, наблюдается нашествие ядовитых змей, пишет НИА «Байкал». О нашествии змей сообщают, в частности, главы муниципалитетов Чунского района. Вслед за владельцами приусадебных участков тревогу бьют и местные власти: на подворьях и улицах стали заметно чаще появляться гадюки.

При этом в районе есть только пять доз противоядия на случаи укусов, которых, к счастью, пока не было. Специалисты отмечают, что в регионе наряду с ядовитой гадюкой распространены также куда менее опасные ужи, и пытаются напомнить их различия: ужа можно определить по двум жёлтым пятнам на голове, тогда как гадюку отличает чёрный или тёмно-серый зигзаг на спине.

При этом замечено, что к людям выползают именно гадюки, отмечает издание. Возросшую активность змей в Иркутской области связывают с повышенной влажностью почвы, остающейся после наводнения. Чунский район в числе ещё нескольких попал в зону затопления, вызванного разливом рек в результате сильных и продолжительных дождей. В общей сложности пострадали 103 населённых пункта.