После поножовщины в пермской школе в учебных заведениях Нижнего Тагила усилили меры безопасности

После кровавой резни в пермской школе, где пострадали 15 человек, в образовательных учреждениях Нижнего Тагила усилили меры безопасности и антитеррористической защищённости. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте управления образования города и подписан Игорем Юрловым.

Директорам вузов, школ и детских садов необходимо провести дополнительные инструктажи по обеспечению безопасности с педагогами, разнорабочими и охранниками учреждений, организовать ежедневную проверку всех этажей зданий, подвалов и чердаков на предмет антитеррористической защищённости. Отмечается, что особое внимание необходимо обратить на помещения, имеющие скрытые подступы, временно освобождённые под хозяйственные и другие нужды или находящиеся на ремонте, чтобы исключить проникновение в них посторонних лиц. Также нужно исключить парковку подозрительных автомобилей вблизи территории учебных заведений.

«Организовать дежурства ответственных сотрудников для оперативного принятия решений при возникновении экстренных случаев, усилить контроль за организацией охраны, пропускного режима и функционированием тревожных кнопок, проверить исправность запирающих устройств», — говорится в приказе.

Персональная ответственность за выполнение приказа возложена на директоров образовательных учреждений.

Напомним, ЧП в пермской школе № 127 произошло утром 15 января. По официальной версии МВД, конфликт произошёл между бывшим и нынешним учениками. В результате происшествия пострадали 15 человек — 14 учеников и педагог. Большинство пострадавших — ученики четвёртого класса этой школы. По данным пресс-службы регионального Минздрава, пять человек, в том числе один из зачинщиков драки, были прооперированы.

В пресс-службе управления Следственного комитета рассказали, что, по предварительным данным, драка началась в коридоре. При этом учитель и один ученик пытались остановить драку.

Есть и другая версия случившегося. Telegram-канал Mash опубликовал рассказ одного из пострадавших школьников. Он сообщил, что во время урока труда двое молодых людей ворвались в класс, один из них встал у входа, чтобы не дать никому выйти, а второй наносил ученикам удары ножом.

СК завёл уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц». Школу № 127 временно закрыли.

После трагедии в Перми Росгвардия сообщила о проверке охраняющих школы ЧОПов, а вице-премьер Ольга Голодец пообещала усилить безопасность во всех российских школах.