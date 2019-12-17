После Нового года в России вырастет стоимость сотовой связи

Из-за изменений в тарифах операторов в России после Нового года подорожает мобильная связь, пишет «Коммерсантъ».

Об изменениях в тарифах к концу года сообщили несколько операторов — в частности, «Мегафон» в ноябре предупредил, что ряд корпоративных архивных тарифов будет изменён. Компания Tele2 13 декабря также предупредила об изменении стоимости услуг в международном роуминге в ряде стран с 25 декабря. Кроме того, об изменениях сообщили в МТС: в компании отметили, что будет закрыт ряд услуг на безлимитном тарифе. В «Билайне» отметили, что одним из решающих факторов при принятии решения стали затраты на реализацию закона о «суверенном интернете» и ряда антитеррористических законов из «пакета Яровой».

Напомним, ранее стало известно, что в новом году тарифы на мобильную связь в России подорожают в среднем на 18%, при этом рост цен будет проходить не равномерно, а в зависимости от разных ценовых групп тарифов.