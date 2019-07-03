После наводнения жители Нижнеудинска остались без питьевой воды, а коммунальщики чистят бассейн главе района

Жители пострадавшего от наводнения иркутского города Нижнеудинск пожаловались на то, что коммунальные службы в первую очередь спасают жилье чиновников, а не рядовых граждан. В частности, значительные силы сотрудников сферы ЖКХ брошены на восстановление коттеджа главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова. Такая информация появилась в паблике «Подслушано в Нижнеудинске» в соцсети «ВКонтакте», сообщает Znak.com.

В сообществе рассказали, что на участке Худоногова «два КамАЗа промывали уличный бассейн», затем другой грузовик привозил чистую воду. В то же время в домах рядовых граждан нет никакой воды — её приходится носить через полгорода, «чтобы приготовить еду детям».

«А кто-то в это время заполняет свой огромный бассейн питьевой водой. А у нас её нет. Вот так переживает [чиновник] за жителей, детей», — говорится в одном из сообщений.

Утром 3 июля пользователь Сергей Токарев опубликовал в паблике видеоролик о том, как сотрудники коммунальных служб помогают чиновнику. Мужчина проезжал на автомобиле мимо коттеджа Худоногова и комментировал происходящее.

«Может быть, после этого видео у меня появятся какие-то проблемы, например, с работой, но я этого не боюсь. Я простой работяга, а не чёрт, как некоторые. Сейчас буду проезжать мимо Худоногова — посмотрите, сколько ЖКХ на него работает, когда люди тонут, просят помощи. А наши мужики вот где работают. Смотрите, как у него уже отсыпано. Уже штук десять, наверно, вывезли “КамАЗов”, “ГАЗиков”, “УАЗиков”. Полная ограда народу. Когда надо спасать, ******, людей, а не чертей. Делайте выводы сами. Мы-то лопатами это сделаем, мы не боимся этой работы», — возмущается горожанин.

По данным МЧС, в Нижнеудинске затопило 64 многоквартирных дома. Очевидцы сообщают, что в подвалах зданий до сих пор стоит вода. В сохранившихся частных домах на полу — слой ила.

С 25 июня в Иркутской области затопило 98 населенных пунктов, под воду ушли свыше 20 000 жилых домов и приусадебных участков, в которых проживают почти 33 000 человек, а также 49 социально значимых объектов (фельдшерско-акушерские пункты, школы и детские сады). Из-за разгула стихии разрушены 12 автомобильных мостов. Из затопленных территорий эвакуировали более 2,5 тыс. жителей.

Жители региона заявляют, что не получали предупреждений от властей и МЧС о грядущем потопе. Согласно последним данным, при наводнении погибли 18 человек, судьба 13 горожан остается неизвестной. В региональном управлении МЧС сообщают, что за медицинской помощью обратились 1415 человека. В ведомстве рассказали, что 221 человек госпитализированы, в их числе 41 ребенок, основной диагноз — переохлаждение. По словам синоптиков, последний раз такой паводок в Приангарье был 180 лет назад. Сейчас в пострадавших районах ведутся восстановительные работы, гражданам раздают гуманитарную помощь.