После многочисленных жалоб жильцам дома на улице Газетной удалось добиться ремонта оторвавшейся от крыши водосточной трубы, которая угрожала их жизни

Сегодня, 28 марта, утром управляющая компания «Универсал» поставила на место и закрепила оторванную от крыши часть водосточной трубы у дома № 66 на улице Газетной.

Напомним, что двухметровый кусок трубы держался только на одном креплении и в любой момент мог упасть на головы прохожих. По словам жильцов дома, они обращались в управляющую компанию «Универсал» около двух недель назад, но никаких мер принято не было. Накануне редакции АН «Между строк» в УК «Универсал» заявили, что после обращения жильцов заявка была рассмотрена, а для ремонта крепления уже заказана автовышка. Отметим, что опасную территорию оградили только вчера днём.