После конфликта с главным врачом из больницы в Челябинской области уволились все хирурги

Из Верхнеуральской районной больницы увольняются все хирурги. Это связано с их конфликтом с главврачом Натальей Кузякиной. Как пишет Znak.com, сегодня они написали заявления об уходе.

Также по информации издания, медперсонал написал жалобы губернатору Челябинской области и в минздрав региона. В больнице на днях проходила проверка, но из-за страха увольнения многие не решились рассказать о конфликте, выступили лишь врачи хирургического отделения.

«Они проводили операции по нескольким профилям: и в травматологии, и в онкологии, и в урологии, и в гинекологии. У нас сейчас лежат тяжелые больные. На завтра назначена операция. Но главврач подписала все заявления об увольнении», — рассказал собеседник Znak.com.

По словам работников медучреждения, Кузякину назначили главврачом около полугода назад, но уже за это время от неё нередко поступали оскорбления в сторону медперсонала.

«Наталью Кузякину главврачом нашей больницы назначили около полугода назад. Сама она гинеколог. К нам её отправили из Магнитогорска. Всем рассказывает, что училась вместе с министром Юрием Семеновым. Сначала всё было вроде бы нормально, но потом у нас открыли ковидную базу. И тут началось, — рассказывает сотрудник ЦРБ. — Сама она в ковидное отделение даже не заходила, но выплаты получила. У других медиков с выплатами было всё странно. У нас многие переболели COVID-19, но до сих пор не получили страховые выплаты за заболевание. Главврач составляла странный график работы, привлекала каких-то сотрудников со стороны. Объявляла медиков, у которых был положительный ПЦР-тест, симулянтами, в итоге некоторые, несмотря на болезнь, продолжали работать».

Однако, в администрации района рассказали, что Наталья специалист в своём деле, при этом, по их словам, противостояние хирургов и главврача продолжается уже несколько месяцев.

«Новый главврач — сильный специалист. Её назначили к нам из медсанчасти ММК, и она начала наводить порядок в больнице. Хирурги сначала выступали против открытия ковидной базы в нашей больнице, потом — против закрытия. Писали письма. Потом вроде бы все успокоилось, деньги платили хорошие. А когда Кузякина их в чём-то поприжала, попытались собрать подписи против неё, но коллектив под этим обращением не подписался», — говорит собеседник в органах власти.

В четверг, 4 февраля, в Верхнеуральск разбираться в ситуации планирует приехать замминистра здравоохранения Челябинской области Евгений Ванин.