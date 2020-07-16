После изнуряющей жары в Нижний Тагил придут дожди

В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле ожидается дождливая, но тёплая погода. Осадки прогнозируются уже завтра, 17 июля. Столбики термометров при этом будут подниматься до плюс 35 градусов в дневное время. В выходные станет немного прохладнее — до 29 градусов выше нуля. Синоптики обещают тагильчанам южный, западный и северо-восточный ветер.

В отдельных городах Свердловской области воздух будет прогреваться с 17 по 19 июля до плюс 38 градусов. Даже на крайнем севере ожидается до 28 градусов выше нуля. По данным Уральского гидрометцентра, жителей некоторых городов в регионе ждут грозы с сильными дождями и преимущественно юго-западный и юго-восточный ветер с порывами до 15 м/с.