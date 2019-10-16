После инцидента с обманутой мошенницами бабушкой из Нижнего Тагила Эльвиру Набиуллину просят запретить деньги банка приколов

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов готовит обращение к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной по поводу запрета денег банка приколов. На это депутата «вдохновило» резонансное преступление, случившееся в Нижнем Тагиле.

Напомним, две мошенницы украли у 94-летней пенсионерки 400 тысяч рублей. Женщины, которых сейчас разыскивает полиция, обманом проникли в дом к бабушке и убедили её показать хранящиеся дома 400 тысяч рублей. Рубль, как пояснили преступницы своей жертве, скоро обесценится, поэтому номера всех купюр нужно срочно переписать. Так воровки поменяли все деньги на билеты банка приколов.

Депутат Максим Иванов считает, что необходимо полностью запретить использование купюр банка приколов и всех изображений, так или иначе похожих на официальные денежные знаки. За нарушение ввести уголовное наказание.

«В мае 2019 года Центральный банк, выступая против таких “подделок”, заявил, что ведомство обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России. Готовлю запрос Набиуллиной Э. С. с вопросом, на какой стадии у них находится это обсуждение. Вопрос назрел», — цитирует ЕАН слова депутата.

Издание напоминает, что во многих странах купюры банка приколов находятся под запретом. В начале октября в Таиланде задержали екатеринбуржца, который подарил местным жителям долларовые банкноты банка приколов, а те обратились в полицию. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.