В Нижнем Тагиле мошенницы ограбили 94-летнюю пенсионерку и подсунули купюры банка приколов

В Нижнем Тагиле разыскиваются две женщины, которые украли у 94-летней пенсионерки 400 тысяч рублей. Воровки обманом явились в дом потерпевшей и подсунули фальшивые купюры, рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По словам пенсионерки, на улице Пархоменко к ней подошла незнакомая женщина и поинтересовалась, получала ли она положенную 1000 рублей. После отрицательного ответа женщина рассказала, что деньги ей должна была передать некая Ольга. Пока дамы разговаривали, к ним присоединилась та самая Ольга. Женщины напросились к тагильчанке домой для передачи средств, а по пути расспрашивали о накоплениях, которые хранятся дома. Они рассказали, что в ближайшее время деньги обесценятся и им нужно срочно переписать номера всех купюр для дальнейшего обмена.

После всех манипуляций с наличностью женщины распрощались и ушли. То, что домой приходили мошенники, потерпевшая поняла, когда проверяла накопления. Все 237 купюр оказались билетами банка приколов. После обращения в полицию оперативники отсмотрели записи камер наружного наблюдения и выделили двух женщин, которые долгое время поджидали пенсионерку возле остановки.

«По факту мошенничества в отделе полиции № 16 МУ МВД России "Нижнетагильское" возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК Российской Федерации. Раскрытие тяжкого преступления в отношении пожилой женщины взял под личный контроль начальник управления МВД полковник полиции Ибрагим Абдулкадыров», — рассказали в ведомстве.

Приметы: одна из женщин среднего телосложения, была в светлой вязаной шапке и тёмной куртке, в руках чёрная сумка. На ней были крупные очки. Напарница худощавая, смуглолицая, с тёмными волосами, была в синих джинсах и тёмно-зеленой куртке с капюшоном. При себе у женщины была коричневая сумка. На обеих злоумышленницах были чёрные перчатки.

Сотрудники полиции просят всех, кто знает этих женщин, сообщить в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефону 8 (3435) 97-64-02 или 02. А также предупредить пожилых родственников о возможных махинациях.