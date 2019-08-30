После грозы несколько районов Нижнего Тагила остались без воды

Утром 30 августа Вагонка, Гальянка, посёлки Сухоложский и Северный остались без холодной воды. Как рассказали АН «Между строк» в администрации Нижнего Тагила, из-за грозы с 6 до 7 утра было отключение электричества по линии «МРСК-Урала», из-за этого на Черноисточинском гидроузле возникли проблемы с оборудованием. Сейчас ведётся проверка, чтобы в ближайшие сроки наладить водоснабжение. Как сообщили АН «Между строк» в диспетчерской службе, «Водоканал-НТ» уже открыл задвижки с Верхневыйского гидроузла в сторону ГГМ, чтобы поднять давление. Точные сроки устранения аварии пока неизвестны.

Напомним, в посёлке Северный с утра 28 августа и до 9 утра 30 августа не будет холодной воды. В это время сотрудники ООО «Водоканал-НТ» будут проводить работы по устранению технологического нарушения на водоводе диаметром 400 мм.