После «дела Голунова» в Госдуму внесли законопроект о компенсации за незаконное уголовное преследование

Депутаты от «Справедливой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, предусматривающий компенсацию за незаконное уголовное преследование и незаконное лишение свободы, пишет Regnum.

Согласно документу, депутаты хотят установить минимальную компенсацию морального вреда для разных этапов преследования: не менее одной тысячи рублей за каждый день предварительного расследования и судебного следствия, 5 тысяч рублей за каждый день домашнего ареста, подписки о невыезде и запрета определённых действий, 15 тысяч рублей за каждый день незаконного лишения свободы.

Лидер фракции Сергей Миронов заявил, что законопроект внесён после громкого дела журналиста Ивана Голунова, которое показало, что «никто не застрахован от ошибок правоохранителей, суда и следствия». Авторы считают, что проект служит гуманизации, повышению ответственности и укреплению эффективности российского правосудия.