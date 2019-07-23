После боя в США умер российский боксёр Максим Дадашев

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США после перенесённой операции. У молодого мужчины не выдержало сердце.

После поражения в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом россиянина госпитализировали в одну из клиник в США.

Дадашев выстоял 11 раундов. Потом тренер россиянина попросил остановить бой. После поединка Дадашев потерял сознание, как пишет ТАСС, у него развился отёк мозга. Спортсмена госпитализировали и провели трепанацию черепа. После операции боксёра ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.

28-летний Максим Дадашев до поединка с Матиасом имел в послужном списке 13 побед в 13 боях.