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Спорт

После боя в США умер российский боксёр Максим Дадашев

23.07.2019 23:04
После боя в США умер российский боксёр Максим Дадашев

Российский боксёр Максим Дадашев скончался в США после перенесённой операции. У молодого мужчины не выдержало сердце.

После поражения в бою с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом россиянина госпитализировали в одну из клиник в США.

Дадашев выстоял 11 раундов. Потом тренер россиянина попросил остановить бой. После поединка Дадашев потерял сознание, как пишет ТАСС, у него развился отёк мозга. Спортсмена госпитализировали и провели трепанацию черепа. После операции боксёра ввели в медикаментозную кому, из которой он уже не вышел.

28-летний Максим Дадашев до поединка с Матиасом имел в послужном списке 13 побед в 13 боях.

Фото: 
championat.com
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