Порталы Tagil-rabota.ru и Rabota66.ru вошли в медиахолдинг Hearst Shkulev Digital

Несколько порталов по подбору персонала вошли в медиахолдинг Hearst Shkulev Digital: екатеринбургский сайт Rabota66.ru и нижнетагильский Tagil-rabota.ru, а также несколько job-сайтов в Азербайджане, Узбекистане и Кыргызстане, со ссылкой на источник в медиахолдинге пишет E1.ru. Отмечается, что эти проекты станут частью сайта Зарплата.ру, при этом сайты Rabota66.ru и Tagil-rabota.ru продолжат работу под прежними брендами. Интеграция порталов будет происходить постепенно, без резких и быстрых изменений в работе екатеринбургского и тагильского сайтов.

«Мы гордимся тем, что стали частью холдинга Hearst Shkulev Digital. Слияние наших порталов — это в первую очередь новые возможности. Мы объединили лучшие технологии и опыт обеих компаний и вместе создаём продукт, который наилучшим образом закрывает потребности работодателей и соискателей Екатеринбурга», — говорит совладелец Larixon Jobs Network Евгений Островский.

Объединение порталов сделает ресурс Зарплата.ру лидером на рынке в Свердловской области: на сегодняшний день общий охват порталов составляет 425 тысяч уникальных пользователей в месяц.

Сайт Зарплата.ру — крупнейший федеральный проект по поиску работы, который ежедневно посещают более 400 тысяч пользователей. Портал Rabota66.ru ежедневно публикует более 300 вакансий и 500 резюме. Tagil-rabota.ru с 2008 года занимает место самого популярного портала по поиску работы в Нижнем Тагиле.