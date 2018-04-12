Порошенко поручил начать процедуру выхода Украины из СНГ

В ближайшее время кабинет министров Украины должен начать процедуру официального выхода Украины из СНГ, пишут «Известия». С таким поручением к членам правительства во время выступления на киевском форуме по безопасности обратился президент Украины Пётр Порошенко.

«Просил бы, чтобы мы вместе с правительством подготовили предложения о прекращении нашего участия в учредительных органах СНГ», — отметил Порошенко.

При этом президент Украины также поручил закрыть украинское представительство по СНГ в Минске.

«Также должна быть инвентаризирована вся договорно-правовая база, заключённая Украиной в рамках СНГ на предмет соответствия национальным интересам страны», — подчеркнул Порошенко.

Отмечается, что в ближайшее время совет национальной безопасности и обороны Украины начнёт рассмотрение вопроса введения санкций в отношении российских бизнесменов из санкционного списка США.