«Попытался собрать мячик, но получается самолётик». Роскомнадзор провёл флешмоб «как у Дурова»

Накануне вечером Роскомнадзор организовал флешмоб в поддержку качественного интернета на стадионах, принимающих матчи ЧМ-2018. Обращение с призывом присоединиться к мероприятию было опубликовано на официальной странице регулятора в соцсети «ВКонтакте».

«Всех, кто поддерживает высокое качество интернета на стадионах ЧМ-2018, призываем запустить из окна бумажный мячик-оригами сегодня ровно в 19:00 мск», — указано в сообщении.

К посту было прикреплено видео с инструкцией, как сделать такой мячик. Ведомство также попросило участников акции через час собрать найденные мячики рядом с домом.

Судя по отзывам в соцсетях, флешмоб ведомства сложно назвать удачным.

16 апреля Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram на территории России в соответствии с решением Таганского суда Москвы из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Во время блокировки в «чёрный список» попали около 20 миллионов IP-адресов Amazon и Google. Возникли перебои в работе многих сайтов и сервисов. Telegram у большинства пользователей в России продолжает работать без VPN. Потенциальные финансовые потери российского бизнеса в случае продолжения блокировок в ближайшие месяцы оцениваются в миллиард долларов.

22 апреля сторонники Telegram провели акцию по запуску бумажных самолётиков. В 19:00 житеи многих городов запустили их из окон домов, а спустя час вышли на уборку. Второе мероприятие прошло 30 апреля в Москве, а 1 мая — в Санкт Петербурге, когда тысячи людей вышли на шествия и митинги против блокировки Telegram.