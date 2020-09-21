Попова: В России не требуется вводить новые ограничения из-за коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России «не следует и не требуется» вводить новые ограничительные мероприятия из-за коронавируса. По её словам, рост числа случаев заражения COVID-19 связан с началом осенне-зимнего эпидемического сезона.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Попова подчеркнула, что на сегодняшний день ситуация в стране «остаётся стабильной».