Попова: Карантинные меры могут быть продлены до июня, если россияне не будут соблюдать самоизоляцию в майские праздники

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что если в майские праздники россияне будут нарушать режим самоизоляции и это даст прирост заболеваемости коронавирусом, то карантинные меры придётся продлить до июня.

«Если мы сегодня начнём нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — считает Попова.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».