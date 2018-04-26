Получившие многомиллионные штрафы грузоперевозчики попросили прокуратуру проверить «сломанные» весы под Нижним Тагилом

Оштрафованные на миллионы рублей за перегруз собственники фур написали заявление в прокуратуру (есть в распоряжении редакции) с просьбой проверить работу пункта автоматического весогабаритного контроля, расположенного на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за Евстюнихой. Грузоперевозчики считают, что данная «рамка» работает некорректно из-за нарушения дорожного покрытия в районе датчиков весов. Заявители также отмечают, что в настоящее время отсутствует правовое регулирование весогабаритного контроля транспортных средств при использовании автоматических пунктов, а значит, все штрафы должны быть отменены.

Накануне специалисты ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» пообщались с грузоперевозчиками и провели замеры колеи в районе весов.

Представители ведомства заверили собравшихся, что контрольные взвешивания и ремонт дорожного полотна запланированы на май, а для обжалования штрафов им необходимо обратиться в суд.

Напомним, в середине марта грузоперевозчики Нижнего Тагила стали массово получать от ГИБДД так называемые «письма счастья» с многотысячными штрафами за перегруз. Все нарушения были зафиксированы на пункте автоматического весогабаритного контроля, расположенного на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за Евстюнихой. Данный пункт был введён в эксплуатацию в начале прошлого года и до ноября работал в тестовом режиме. По словам владельцев грузовиков, тагильская «рамка» единственная из трёх в области, которая определяет не общую массу автомобиля, а нагрузку по осям, где и фиксируется перевес.