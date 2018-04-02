Грузоперевозчики Нижнего Тагила получили миллионные штрафы за перевес на «сломанных» весах

В середине марта грузоперевозчики Нижнего Тагила стали массово получать от ГИБДД так называемые «письма счастья» с многотысячными штрафами за перегруз. Все нарушения были зафиксированы на пункте автоматического весогабаритного контроля, расположенного на 155-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов за Евстюнихой. Данный пункт был введён в эксплуатацию в начале прошлого года и до ноября работал в тестовом режиме. По словам владельцев грузовиков, тагильская «рамка» единственная из трёх в области, которая определяет не общую массу автомобиля, а нагрузку по осям, где и фиксируется перевес.

«Мы и так грузимся с запасом, не превышая нормы, — говорит частный грузоперевозчик Евгений Фокеев. — Если мне можно везти, к примеру, 40 тонн, то я гружу 37-38, но на рамке “пробивается” какая-то одна ось, и в итоге мне приходят штрафы по 200-400 тысяч. У меня уже их собралось на 2,5 миллиона. Надо что-то с этим делать. Не у всех есть возможность покупать весы, которые фиксируют нагрузку по осям».

Мужчина предполагает, что весы могли дать сбой из-за перепада температур, но доказать это будет очень сложно, поскольку следующая плановая поверка пункта должна состояться лишь в конце октября.

Сегодня около десяти владельцев грузовых автомобилей записали видеообращение к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и мэру Нижнего Тагила Сергею Носову с просьбой разобраться в ситуации и принять меры. Автовладельцы готовы дойти до Верховного суда и Генпрокуратуры, чтобы они дали разъяснения, как должен фиксироваться перевес. Грузоперевозчики также заявляют, что в противном случае многомиллионные штрафы их разорят или заставят уйти из бизнеса.

В свердловском управлении автомобильных дорог от комментариев по данному вопросу отказались.

Автоматическую систему весогабаритного контроля Росавтодор запустил в конце 2016 года. По состоянию на август 2017 года в стране работало 74 пункта весогабаритного контроля, из них 25 автоматизированных. За пять лет Росавтодор планирует довести их количество до 387. По замыслу чиновников, такая система позволит значительно сократить количество грузовиков, едущих с перевесом, тем самым сохранив дорожное полотно от преждевременного износа. Как сообщает сайт 5koleso.ru, в июле 2016 года ассоциация «Грузавтотранс» провела показательный эксперимент, демонстрирующий пробелы в системе. В Санкт-Петербурге на стационарном пункте весового контроля в Шушарах 15 грузовых автомобилей в добровольном порядке прошли контрольное взвешивание. В качестве груза были использованы контейнеры, цемент, песок, бетон, щебень, грунт. По каждому автомобилю был составлен протокол с фиксацией замеров по осям, типу, марке транспортного средства, его общей, фактической и допустимой массы, а также с указанием собственника. В результате замеров у 9 из 15 автомобилей нагрузки на ось превышали допустимые в диапазоне до 30%. При этом ни один из грузовиков не имел перевеса с точки зрения предельно допустимой массы. Сложившаяся судебная практика также пока не в пользу оштрафованных.