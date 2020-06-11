«Получается двойной счёт». Мэр Екатеринбурга заявил, что данные по количеству заболевших коронавирусом могут быть завышены

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил в прямом эфире Е1.ru, что статистика по количеству заболевших в городе не является точной. В частности, он пояснил, что данные о некоторых пациентах с COVID-19 могут дублироваться.

«У нас сегодня около двухсот заболевших. Благо, количество выписанных примерно такое же. Плюс несколько десятков людей переехали в места изоляции, в гостиницы. Нужно отстраивать статистику. Есть случаи, когда человек пришёл в поликлинику, его записали с положительным диагнозом COVID-19, и поликлиника отчитывается. Потом человек попадает в больницу, и она тоже отчитывается. Получается двойной счёт. Мы сейчас стараемся этот процесс наладить. И получаем большее количество заболевших, чем есть на самом деле», — заявил Высокинский.

Напомним, согласно данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 312 случаев COVID-19, из них 15 — в Нижнем Тагиле. Всего в регионе зарегистрировано 8506 случаев коронавируса.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».