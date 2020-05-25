Полпредство заявило о готовности Свердловской области к первому этапу снятия ограничений

Полномочное представительство президента в УрФО заявило, что Свердловская область готова к первому этапу снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса, пишет Znak.com.

Согласно справке, в регионе соответствуют требованиям все три показателя: коэффициент распространения инфекции составляет 1, свободны 50,4% коек, охват тестированием составляет 154 теста на 100 тысяч человек.

На первом этапе снятия ограничений может быть разрешена работа предприятий сферы услуг и торговли непродовольственными товарами в магазинах площадью до 400 квадратных метров, при этом в зале может находиться один клиент на четыре квадратных метра. Кроме того, могут быть разрешены занятия спортом на улице и прогулки — последние две меры в Свердловской области уже разрешены.

На 24 мая в Свердловской области было подтверждено 3704 случая коронавирусной инфекции, вылечились 1226 пациентов, умерли 16 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».