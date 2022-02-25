Полпред Владимир Якушев провёл совещание с мэрами городов УрФО по реформе местного самоуправления

Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев 25 февраля собрал в формате видеоконференции совещание с мэрами крупнейших уральских городов. Главы муниципалитетов обсудили законопроект о принципах местного самоуправления, который даёт губернаторам право отправлять мэров в отставку, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу полпредства.

«Планируется рассмотреть законопроект “Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти”. Участие примут главы крупнейших муниципалитетов регионов УрФО, главы региональных ассоциаций муниципальных образований», — рассказали в полпредстве.

Известно, что на встречу были приглашены мэры всех региональных столиц, в том числе мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Напомним, в декабре 2021 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о публичной власти. Теперь главам регионов разрешено избираться неограниченное количество раз и напрямую отправлять мэров в отставку.