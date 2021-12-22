Президент России разрешил губернаторам избираться больше двух сроков подряд 

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об организации публичной региональной власти. Теперь главам регионов запрещено именоваться президентами и разрешено избираться неограниченное количество сроков, хотя раньше им не разрешалось выдвигаться на выборы больше двух сроков подряд.

Согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом России в связи с утратой доверия по любым основаниям. Также документ предусматривает, что количество сроков нахождения у власти губернаторов будут определять Заксобрания регионов. Кроме этого, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.

Закон о публичной власти подготовили глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству свердловчанин Павел Крашенинников и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.