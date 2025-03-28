Полпред в УрФО Артём Жога представил врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера (ВИДЕО)

Сегодня, 28 марта, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога в резиденции губернатора Свердловской области представил врио главы региона Дениса Паслера и пожелал ему успехов в дальнейшей работе. Денис Паслер обратился с приветственным словом к аудитории, где собрались главы муниципалитетов, министры областного правительства, депутаты, сенаторы, представители силовых и федеральных ведомств.

«Я рад всех приветствовать, конечно, со многими знаком. Мне почётно и приятно вернуться на родину. За это хочу поблагодарить президента Владимира Владимировича Путина, за высокое доверие. Хочу присоединиться к сказанному Артёмом Владимировичем Жогой, безусловно, то время, которое проработал Евгений Владимирович Куйвашев — это большой, длинный путь, многое сделано, заслуживает уважения всех, и спасибо вам от всех уральцев. <…> Конечно, очень рассчитываю на вашу помощь, коллеги, и совместную работу, по сути, с сегодняшнего дня», — сказал Денис Паслер.

Напомним, 27 марта исполняющим обязанности губернатора Свердловской области был назначен экс-глава Оренбургской области Денис Паслер.

Он возглавлял правительство Свердловской области до конца сентября 2016 года. После реформы регионального кабмина, которая устраняла должность премьера, работал в ПАО «Т Плюс» Виктора Вексельберга, а в марте 2019-го был назначен врио губернатора Оренбургской области.

Евгений Куйвашев возглавил Свердловскую область в мае 2012-го после досрочной отставки Александра Мишарина. В 2017 году Куйвашев победил на выборах губернатора, в 2022-м вновь выиграл голосование на пост главы региона. Его полномочия должны были закончиться в 2027 году.

Артём Жога поблагодарил Евгения Куйвашева за успешное развитие Среднего Урала на протяжении 13 лет. Зал стоя, аплодисментами, выразил благодарность экс-губернатору.

Внеочередные выборы главы Свердловской области пройдут в единый день голосования — 14 сентября.