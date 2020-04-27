Полпред Цуканов заявил о нехватке 47 аппаратов ИВЛ в инфекционной больнице Нижнего Тагила. Губернатору дали день на устранение дефицита

Полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провёл совещание с губернаторами по видеоконференции о выполнении указа президента о создании коек для больных коронавирусом, пишет 66.ru.

По словам Цуканова, почти во всех проверенных медучреждениях Свердловской области не хватает аппаратов искусственной вентиляции лёгких и дополнительного оборудования — бронхоскопов, мониторов, шприцевых насосов, аспираторов и других. В частности, в ГКБ № 40 кислородной подводкой обеспечено всего 103 койки, в то время как по данным властей региона, кислород проведён ко всем 289. Непосредственно во время проверки проводили работы по оборудованию ещё 30 коек, из которых реанимационных — только 20, но власти сообщали об обеспечении кислородной подводкой 48 реанимационных мест. В терапевтическом корпусе учреждения, где планируется развернуть 118 коек, проводятся работы по подводке кислорода, но срок их окончания не определён.

Кроме того, не хватает 47 аппаратов ИВЛ в городской инфекционной больнице Нижнего Тагила, в городской больнице Каменска-Уральского из необходимых к обеспечению кислородом 112 коек фактически создано 47. Аналогичные нарушения, по словам Цуканова, выявили почти во всех проверенных медицинских учреждениях области.

«Наша цель — не просто нарастить коечный фонд, в том числе оборудованный кислородом и ИВЛ. Необходимо, чтобы вся система работала, имелись расходные материалы и дополнительное медицинское оборудование, без которого невозможно оказывать медицинскую помощь», — подчеркнул полпред.

По словам полпреда, во всех регионах округа не хватает средств индивидуальной защиты — костюмов, респираторов, защитных очков, бахил, есть дефицит лекарств, таких как хлорохин, гидроксихлорохин, тоцилизумаб. Остро стоит вопрос нехватки кадров в медучреждениях — по данным Росздравнадзора, недостаток врачей и среднего медицинского персонала в регионе сохраняется даже с учётом командирования специалистов. В то же время в области не используют ресурс телемедицинского консультирования.

Цуканов, обращаясь к главам регионов, заявил, что у них остался день для устранения выявленных недостатков.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании доложил, что всего в регионе 2897 коек, из которых 2028 обеспечены кислородной подводкой, 913 коек — аппаратами ИВЛ. По его словам, планируется подключить ещё 100 больничных мест. Что касается дефицита кадров, то глава региона подчеркнул, что на помощь специалистам инфекционных отделений из медучреждений региона дополнительно командировано 108 врачей-специалистов и 272 медсестры, также направят более 170 ординаторов и студентов старших курсов УГМУ.

В Свердловской области на 26 апреля зарегистрировано 395 случаев заражения коронавирусом. Врачи оценивают состояние 17 пациентов как тяжёлое, 72 — средней тяжести, остальных — как удовлетворительное. Вылечились 88 человек, один умер.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».