«Половина подростков хочет поступать в театральный». Социальный проект «Высокое напряжение» планируют продлить на следующий год

Социально-театральный проект для подростков и о подростках «Высокое напряжение», который стартовал в Нижнем Тагиле в марте, может быть продолжен в 2022 году. Об этом «Афише МС» рассказал автор проекта Дмитрий Винокуров, детско-юношеский и семейный психотерапевт, врач-психиатр.

Напомним, проект «Высокое напряжение» Свердловской региональной общественной организации «Город добрых людей» получил 2,3 млн рублей из Фонда президентских грантов. Благодаря федеральной поддержке в течение этого года драматурги, актёры, режиссёры, психологи и социальные педагоги Центра семейной терапии и консультирования учат тагильских подростков 14–17 лет через театральное искусство обсуждать проблемы, выражать свои мысли.

На занятиях проекта ребята учатся вступать в диалог со сверстниками и взрослыми, проговаривают важные для них темы. Тинейджеров знакомят с современной российской драматургией, знаменитыми людьми города, помогают повысить уверенность в своих силах.

Два раза в месяц в Центре семейной терапии и консультирования на улице Восточной, 3 проходят заседания литературного клуба «Ёжики» под руководством драматурга Елены Дроковой. Её пьесы ставят в театрах по всей стране.

В рамках проекта подросток может примерить на себя разные роли. На читках ребята решают организационные вопросы, ищут локации, готовят реквизит, костюмы, оформляют сцену. Локации для читок всегда стараются выбрать такие, чтобы подходили под действие самой пьесы. Сейчас, к примеру, идут репетиции на набережной Тагильского пруда. Время и дату читки организаторы обещают сообщить позднее.