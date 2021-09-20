«Полный восторг!» Первые зрители оценили новое шоу Нижнетагильского цирка

В Нижнетагильском цирке состоялась премьера грандиозного представления «Тропик шоу» (0+). По словам первых зрителей, новая программа понравится детям, которых впечатлят номера с бегемотом, шимпанзе, крокодилами и змеями, и взрослым, которые оценят работу невероятных воздушных гимнастов, смелых акробатов и ловких жонглёров.

Представление традиционно разделено на две части. Первая состоит в основном из ярких номеров жонглёров, акробатов, воздушных гимнастов. Жонглёры Светлана и Олег Дубинкины разыграли на арене целую историю.

Акробаты на батуте под руководством Святослава Колыхалова удивили не только захватывающими трюками, но и оригинальными костюмами, светящимися в темноте. Никого не оставил равнодушным номер «Ромео и Джульетта» воздушных гимнастов Ильи и Анны Жуковых.

Также на арене в первом отделении появляются очаровательные собаки под руководством дрессировщицы Надежды Важдаевой. А перед антрактом зрители с восхищением и затаённым дыханием перенеслись в загадочный Египет с его пирамидами, фараонами, верблюдами, змеями и крокодилами. Номер «Восточные фрески» художественного руководителя программы заслуженного артиста России Тиграна Акопяна уже покорил десятки городов России, теперь в этом списке есть и Нижний Тагил.

Второе отделение началось захватывающе — номером акробата Карена Сафаряна «Колесо смелости». На 12-метровой высоте, под самым куполом, артист делал сальто и прыгал на скакалке без страховки! Торжественная тишина в зале то и дело сменялась громкими криками восторга. Карен заслуженно сорвал овации зрителей.

Во втором отделении на арену вышла любимица публики — воспитанница дрессировщика Тиграна Акопяна 18-летняя бегемотиха Юлиана. Грандиозная трёхтонная красавица доказала зрителям, что даже при таких внушительных размерах можно быть изящной и ловкой.

Вслед за бегемотом на арену ворвались верхом на пони обезьяны, затем дикобразы и носухи. А шимпанзе Джамбо и Сюзанна покатались на самокатах и показали другие трюки. На протяжении всего представления детей и взрослых веселил клоун Эмиль.

В завершении программы публика аплодировала стоя и не отпускала артистов несколько минут. Сразу после шоу журналисты АН «Между строк» выяснили, чем оно запомнилось тагильчанам.

«Нам представление очень понравилось. Наверное, это лучшее цирковое представление из всех, что мы смотрели за последнее время. Воздушные гимнасты молодцы, много животных. Больше всего понравился мужчина, который выступал на кольце. Очень круто было! Полный восторг!» — говорит Анастасия, мама семилетнего Вадима.

«Поскольку мы с моей внучкой Марьей спортсмены, занимаемся каратэ, мы больше любим в цирке номера с акробатами и гимнастами. Нам очень понравилась физическая подготовка артистов. Все номера сделаны великолепно, особенно понравился номер “Ромео и Джульетта”», — поделилась впечатлениями тагильчанка Лариса Рудольфовна.

«Очень здорово! Мне, как взрослому, больше всего понравился акробат на колесе смелости. Молодец! Дух захватывало! Воздушные гимнасты тоже молодцы, у них такой красивый и запоминающийся номер, нам с женой понравилось!» — говорит Олег Ваганов, пришедший на представление с женой и детьми.

«Мне очень запомнились воздушные гимнасты, я их очень люблю и в цирк хожу, чтобы на них посмотреть! Клоун был хороший, но это больше по детской части. Приятно, что для взрослых зрителей в программе много серьёзных номеров. Мы ни разу не пожалели, что пришли на это представление. Очень хорошее, качественное», — говорит мама двоих сыновей Евгения.

«Тропик шоу» задержится в Нижнетагильском цирке до середины октября. Всего запланировано 15 представлений, но если программа полюбится публике, их количество может быть увеличено. Приобрести билеты можно в кассах цирка или на его сайте. В цирке напоминают, что дети до трёх лет могут посетить представление бесплатно в сопровождении одного взрослого и при наличии документов, подтверждающих возраст ребёнка.