Бегемот, шимпанзе и дикобраз-альбинос. Уникальное шоу с экзотическими животными покажут в Нижнетагильском цирке этой осенью

18 сентября в Нижнетагильском цирке состоится долгожданный премьерный показ «Тропик шоу» (0+). Цирковое представление удивит тагильчан невероятными акробатическими трюками, уникальной джигитовкой на верблюдах и, конечно, выступлением трёхтонной бегемотихи Юлианы. Журналисты «Афиши МС» побывали на генеральной репетиции и выяснили, какие ещё сюрпризы ждут зрителей и почему нельзя пропустить это яркое шоу.

В Нижний Тагил новую программу привёз известный дрессировщик Тигран Акопян. Он 35 лет работает с пони, макаками и шимпанзе. А 17 лет назад во время гастролей в Алма-Ате ему предложили взять из зоопарка новорождённую бегемотиху Юлиану. На сегодняшний день в структуре Росгосцирка есть всего два номера с бегемотами, так что увидеть это животное на арене — большая редкость и удача.

«Бегемот — это экзотика, не каждый день увидишь это животное. Наверное, это была основная причина, почему я решился её взять. Вместе с тем бегемоты — животные с характером, в природе они очень агрессивные», — говорит Тигран Акопян.

Юлиана съедает за день 10 буханок хлеба, 100 килограммов фруктов, сена и овощей — для неё готовят что-то вроде винегрета. Весит красотка 3 тонны — набрала немного лишних килограммов за отпуск, шутит Тигран.

Другие воспитанники дрессировщика — 18-летние шимпанзе Джамбо и Сюзанна — тоже с первого взгляда покорят сердца зрителей всех возрастов.

«Шимпанзе тоже очень редкие для нашего цирка животные. Они совсем как люди, очень умные. Сказал — сделал. Мы особо с ними и не занимаемся, они показывают то, что умеют по своей природе. Иногда они ленятся — так же, как и люди», — рассказывает дрессировщик.

За 2,5 часа представления зрителей ждёт знакомство и с огромным количеством экзотических животных родом из Африки, Америки, Евразии. Вы увидите носух, змей, крокодилов, пони, очаровательное семейство дикобразов с малышом-альбиносом. Любители острых ощущений запомнят номер с джигитовкой на верблюдах и выступление акробатов на роликах. Оба жанра — большая редкость и эксклюзив «Тропик шоу».

Ценителей прекрасного покорит номер «Ромео и Джульетта» воздушных гимнастов Ильи и Анны Жуковых. Артисты выполняют все трюки под куполом цирка на высоте почти 30 метров без страховки. Выглядит знаменитая история любви завораживающе и безумно романтично.

«Мы семья, наш номер про любовь, про взаимоотношения. Мы, как супруги, стараемся передать зрителю наши чувства, чтобы зритель нам поверил. Мы живём во время номера, потому что если просто отработаем, то нам никто не поверит», — рассказывают Жуковы.

«Шоу уникальное. Конечно, в первую очередь своей звездой Юлианой. В цирковой системе всего два номера с бегемотами, поэтому это большая редкость. Даже не во всех зоопарках они есть. А у нас бегемот не просто сидит, а выполняет трюки. Также программа очень насыщена декорациями, костюмами, что тоже бывает нечасто. Пропустить такое шоу нельзя», — говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Премьерные показы «Тропик шоу» пройдут 18 и 19 сентября. Всего до середины октября запланировано 15 представлений. Билеты можно приобрести в кассах или на сайте Нижнетагильского цирка.