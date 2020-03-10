Полный апгрейд школы №85 в центре Нижнего Тагила за 200 млн рублей сделает екатеринбургская компания

Капитальным ремонтом школы № 85 в центре Нижнего Тагила за 195 млн рублей займётся екатеринбургская компания ООО «Шамрок». Организация стала победителем открытого электронного конкурса, снизив начальную стоимость контракта почти на 4 млн рублей. Второй участник торгов — ЗАО «Стройкомплекс» — опустил цену лишь на 3 млн рублей. В качестве источника финансирования работ в документации на сайте госзакупок указаны средства местного бюджета.

Почти за 200 млн рублей подрядчику предстоит привести в нормативное состояние кровлю, подвал и внутренние помещения школы, а также обновить фасад здания. Сюда же входит устройство наружных инженерных сетей (электроосвещение, теплоснабжение). Кроме того, возле учреждения необходимо обустроить спортивную площадку и благоустроить территорию. Завершены все работы должны быть до конца января 2021 года. Гарантийный срок составит 5 лет.