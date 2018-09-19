«Полный абсурд». Кандидат от КПРФ выступил против отмены итогов выборов в Приморье

Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выступил против возможной отмены результатов выборов губернатора Приморья, пишет ТАСС.

«Это полный абсурд. Зачем это делать? У нас по законодательству должно быть как минимум для того, чтобы отменить результаты выборов, 25% участков. Нет, не согласен. Мы избрали губернатора», — сказал он.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова предложила признать выборы губернатора в регионе недействительными. После этого кандидат от «Единой России», действующий губернатор Приморского края Андрей Тарасенко заявил, что не будет участвовать в новых выборах, если они состоятся. Однако позже Тарасенко, выступая на митинге, всё же заявил о намерении участвовать в новых выборах главы Приморья.

«Надо идти на 3-й тур», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, 16 сентября в Приморском крае прошёл второй тур губернаторских выборов. По итогам подсчёта 95% голосов кандидат от КПРФ Андрей Ищенко выигрывал у соперника — врио губернатора единоросса Андрея Тарасенко (51,61% против 45,79%). Однако при обработке 96,13% протоколов разрыв сократился вдвое, а по итогам подсчёта 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов против 48,06% у Ищенко.