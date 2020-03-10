Полковник-миллиардер Захарченко рассказал, как побороть коррупцию в России

Осуждённый за взяточничество бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко рассказал, как в России нужно бороться с коррупцией, пишет «Коммерсантъ».

«Прежде чем приступить к решению проблемы высокого уровня коррупции в стране, необходимо обеспечить независимость и профессионализм судейского корпуса, иначе, как видно на моём примере, борьба с коррупцией превращается в фарс», — заявил Захарченко.

По его мнению, до ужесточения ответственности за взяточничество в стране также необходимо обеспечить «единообразие применения существующего закона». Сейчас же борьба с коррупцией, как считает экс-полковник, превращается в «средство устранения» тех, кто занимает принципиальную позицию. Также Захарченко говорит, что в стране нужно сократить половину госслужащих, сделав акцент не на количестве, а на качестве, — такая мера позволит повысить эффективность каждого чиновника и усилить общественный контроль.

Дмитрий Захарченко был задержан в 2016 году, во время обыска в его квартире обнаружили 8,5 млрд рублей. Суд приговорил бывшего силовика к 13 годам лишения свободы и конфисковал имущество на 9 мрлд. Родственники полковника пытаются оспорить это решение.