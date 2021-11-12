Полковник из Нижнего Тагила назначен начальником полиции Первоуральска

Бывший первый заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова Вячеслав Шведчиков стал начальником полиции Первоуральска без приставки врио, сообщает TagilCity.ru.

В феврале этого года Шведчиков получил должность врио начальника полиции в Первоуральске. Планировалось, что полковник будет руководить полицией Первоуральска в течение двух месяцев, после чего вернётся в Нижний Тагил. Назначение было проведено в связи с тем, что полиция Первоуральска после отстранения бывшего начальника Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки, находилась без управления. Теперь Вячеслав Шведчиков получил утверждение на пост главного полицейского в Первоуральске.

Вячеслав Шведчиков начиная с 1997 года прошёл путь от милиционера-кинолога до начальника криминальной полиции, работал в уголовном розыске и подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году возглавил МУ МВД «Ирбитский».