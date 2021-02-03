Полковник из Нижнего Тагила назначен врио начальника полиции Первоуральска

Полковник из Нижнего Тагила Вячеслав Шведчиков назначен новым временно-исполняющим обязанности главы ОМВД Первоуральска. Об этом сообщает телеканал «Евразия»

Ранее Шведчиков занимал пост заместителя начальника Межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское». Планируется, что полковник будет руководить полицией Первоуральска в течение двух месяцев, после чего вернется в Нижний Тагил. Назначение проведено в связи с тем, что полиция Первоуральска после отстранения бывшего начальника Олега Грехова, обвиняемого в получении взятки, находилось без управления.

Вячеславу Шведчикову, начиная с 1997 года прошёл путь от милиционера-кинолога до начальника криминальной полиции, работал в уголовном розыске и подразделении по борьбе с экономическими преступлениями. В 2011 году возглавил МУ МВД «Ирбитский».