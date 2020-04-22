Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в топ-20 лучших школ УрФО

Нижнетагильская политехническая гимназия вошла в топ-20 школ Уральского федерального округа по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России.

Исследование проводило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). Для составления списков аналитики использовали эксклюзивные данные о приёмных кампаниях, предоставленные 50 ведущими вузами страны. В июне прошлого года Политехническая гимназия вошла также в список базовых образовательных организаций РАН.

«Считаю, что попадание в этот престижный рейтинг ещё раз подтверждает высокое качество образования в Политехнической гимназии. Традиционно ученики этого образовательного учреждения показывают высокие результаты на сдаче ОГЭ, ЕГЭ, занимают первые места на всероссийских олимпиадах. И конечно, поступают на бюджетные места лучших российских вузов», — отметила начальник управления образования Татьяна Удинцева.

В двадцатку лидеров УрФО, кроме Политехнической гимназии, вошли 11 образовательных учреждений Екатеринбурга, три лицея Челябинска, а также по одной школе из Тюмени, Ханты-Мансийска, Снежинска, Озёрска и Нижневартовска.