Политехническая гимназия Нижнего Тагила вошла в список базовых образовательных организаций РАН

Четыре свердловские школы вошли в перечень базовых образовательных организаций РАН, среди которых и политехническая гимназия Нижнего Тагила. Согласно списку, опубликованному на официальном сайте РАН, помимо тагильской гимназии, базовыми для РАН станут также три екатеринбургских учреждения: гимназии № 2 и № 9 и лицей № 110.

Предполагается, что над каждой школой, которая вошла в перечень, возьмёт шефство институт РАН или сильный вуз. Каждую образовательную организацию из списка планируется передать с муниципального уровня управления на региональный, а зачислять детей будут по результатам конкурсного отбора.

Всего в перечне 108 организаций. Это сильные школы, которые показывают высокие образовательные результаты. Они, отмечается на сайте РАН, будут работать по нескольким моделям:

— профильная школа, осуществляющая обучение на повышенном уровне по одному или нескольким профилям;

— школа с углублённым изучением отдельных предметов, в которой углублённая подготовка, развитие проектных и исследовательских умений детей происходит на всех уровнях, начиная с начальной школы;

— школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность ребят с использованием современной лабораторной базы (как собственной, так и научных организаций, ведущих региональных университетов);

— школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт взаимодействия и использования научно-образовательного потенциала региональных и федеральных вузов, научно-исследовательских центров;

— школа — ресурсный (сетевой) центр, обладающая потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с обучающимися других школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности;

— смешанная модель, включающая несколько вариантов представленных выше моделей.