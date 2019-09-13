Полис ОСАГО для безаварийных водителей подешевеет в несколько раз

Стоимость полиса ОСАГО после перехода на новую систему расчёта тарифов может снизиться в несколько раз, со ссылкой на заместителя министра финансов Алексея Моисеева пишет «Российская газета» .

«При правильном использовании новой тарификации цена полиса снизится в 3–4 раза. Конечно, не для всех, а для идеальных водителей. Условно говоря, для человека моложе 50 лет, который живёт в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не попадал в ДТП при условии, что в автомобиле установлен тахограф, стоимость ОСАГО может составить 2,5 тысячи рублей», — заявил Алексей Моисеев.

Согласно расчётам Российского союза автостраховщиков, стоимость самого дорогого полиса ОСАГО составит 15–16 тысяч рублей.

В июле 2019 года правительство внесло в Госдуму законопроект о либерализации ОСАГО. В первом чтении его планируют рассмотреть до конца сентября. Законопроект предлагает предоставить страховщикам право самостоятельно определять тариф в пределах коридора, установленного Центробанком. Компании смогут учитывать характеристики вождения и наличие у водителя нарушений ПДД. Кроме того, предполагается ввести учёт истории вождения каждого автомобилиста.

В законопроекте прописана и отмена коэффициентов мощности и территории, а также увеличение размера компенсаций по страхованию в случае вреда жизни и здоровью в результате ДТП до 2 млн рублей с нынешних 500 тысяч рублей.