Полина Пестова из Нижнего Тагила борется за звание самой красивой сотрудницы полиции

Специалист по работе с личным составом Полина Пестова из Нижнего Тагила борется за звание самой красивой сотрудницы МВД Свердловской области. Конкурс приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел и организован «Комсомольской правдой» совместно с пресс-службой областного полицейского главка. Для того чтобы поддержать Полину, нужно перейти на страничку конкурса на сайте и нажать на «сердечко» рядом с её фотографией. Голосование продлится до 8 ноября. По условиям конкурса можно отдать свой голос сразу за нескольких участниц и повторно вернуться к голосованию через 24 часа. На момент публикации заметки Полина занимает четвёртое место и ей нужен ваш голос.