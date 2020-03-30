Поликлиника № 3 Нижнего Тагила закупает аппараты ИВЛ

Для поликлиники № 3 Нижнего Тагила купят 2 аппарата искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) за 1,3 млн рублей. Соответствующий тендер разместил департамент государственных закупок Свердловской области. В самой поликлинике TagilCity.ru пояснили, что покупка не связана с распространением коронавируса, а аппараты будут использоваться в паллиативной помощи.

Отметим, что правительство РФ выделило дополнительные средства предприятиям, которые выпускают аппараты искусственной вентиляции лёгких, в настоящее время наращиваются объёмы производства, сообщил РИА Новости министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Потребность в аппаратах ИВЛ в России и других странах выросла на фоне распространения коронавируса, она растёт вместе с увеличением числа заболевших.