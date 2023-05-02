Полиция задержала в Екатеринбурге пенсионера из Нижнего Тагила, который по наводке аферистов пытался обналичить 45 миллионов рублей

В Екатеринбурге местные сыщики совместно с оперативниками из Иркутска задержали пенсионера из Нижнего Тагила, который хотел провернуть мошенническую схему и снять украденные деньги в банке. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, пожилой мужчина повёлся на уловки аферистов и стал соучастником преступления. Тагильчанин оформил на себя ИП и через него «помогал» злоумышленникам похищать онлайн-сбережения из разных организаций.

Так, в одной из иркутских транспортных компаний неизвестные списали со счёта более 6 млн рублей. Потом «курьер» привёз пенсионера в Екатеринбург, где он по договорённости должен был перевести деньги аферистам на другой лицевой счёт. Таким образом мошенники пытались украсть 45 млн рублей. Более 10 млн им удалось вывести со счёта.

Как уточнили АН «Между строк» в полиции, по словам пенсионера, к нему на улице подошли неизвестные люди и предложили подзаработать. Он нуждался в деньгах и поэтому согласился на сделку, оформив на себя ИП. Сам «курьер» рассказал полицейским, что ему такую работу предложили анонимно в мессенджере Telegram.

«В сообщении был написан прайс. Нашёл товарища, который нуждается в деньгах, и открыл на него ИП. Скинули его данные. В дальнейшем действовали по инструкции. Случилось то, что мужчину задержали у банка», — рассказал полицейским аферист.

После оперативного раскрытия преступления руководители и сотрудники службы безопасности банка написали благодарность полицейским за успешную работу.