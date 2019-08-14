Полиция задержала подозреваемого в расстреле семьи в Свердловской области 

Задержан подозреваемый в убийстве супружеской пары и покушении на убийство их дочери, которое произошло в селе Тимофеево. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в преступлении сознался младший брат убитого.

Напомним, сообщение о двойном убийстве поступило в полицию 2 августа. В частном жилом доме были обнаружены тела двоих супругов. Их 21-летнюю дочь госпитализировали с огнестрельными ранениями — медики до сих пор борются за жизнь девушки.

«Установлен и задержан 35-летний младший брат убитого мужчины. Фигурант дела был допрошен с помощью полиграфа сотрудниками отдела криминалистики областного СК России. Результаты такого допроса показали возможную причастность задержанного к преступлению», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

В ходе следственных мероприятий была найдена угнанная машина убитого главы семьи с ДНК задержанного.

Как рассказал Znak.com руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых, также обнаружено предполагаемое орудие преступления — самодельный пистолет, внешне похожий на ПМ.

«К убийству мужчина готовился давно и тщательно. Накануне преступления он остановился в палатке, которая была обнаружена в нескольких километрах от дома убитых. В этой палатке он целые сутки выжидал подходящего момента, зная, что пойдёт убивать. Кроме того, полицейские установили важного свидетеля, который увозил и привозил подозреваемого в эпицентр вышеупомянутых событий», — рассказал полковник Горелых.

Задержанному были предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»), ч. 3 ст. 30 УК РФ («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»), а также ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение транспортным средством»).

«Под бременем неопровержимых доказательств задержанный признал свою причастность к указанным преступлениям», — сообщили в Следственном комитете.

Сейчас обвиняемый заключён под стражу. Следователям предстоит выяснить мотив совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.