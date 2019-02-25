Полиция возбудила дело после появления чёрного снега в Кузбассе

МВД по Кемеровской области возбудило уголовное дело о загрязнении атмосферы в Киселёвске после выпадения на улицах города чёрного снега, сообщается на сайте ведомства.

Поводом к возбуждению дела стало обращение жительницы Киселёвска, заявившей, что в городе выпала угольная пыль. Полиция установила предприятие, загрязняющее атмосферу (его название на время следствия не раскрывается). Лабораторные исследования показали, что предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ превышены более чем в два раза.

Напомним, в феврале чёрный снег выпал в нескольких городах Кемеровской области. По разным версиям, снег почернел из-за выбросов угольной пыли на обогатительных фабриках или работы угольных котельных. Для борьбы с чёрным снегом власти региона планируют использовать противопыльные пушки и заградительные барьеры.