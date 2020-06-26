Полиция возбудила дело по факту двойного голосования журналиста Павла Лобкова

Московская полиция возбудила дело об административном нарушении по факту двойного голосования по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Административное дело возбудили по статье 5.22 КоАП РФ («Незаконные выдача и получение бюллетеня»). Двойное голосование журналиста «Дождя» Павла Лобкова могут посчитать административным правонарушением — в таком случае ему грозит штраф до 50 тысяч рублей. Также полиция обещает проверить действия сотрудников избирательной комиссии, которые допустили выдачу бюллетеня.

Кроме того, силовики рассматривают версию о «заранее спланированной акции по дискредитации голосования в Москве» — в частности, полиции кажется подозрительным «широкое освещение [двойного голосования] в медиа». В случае подтверждения «участникам голосования» грозит уголовная ответственность по статьям 142.2. УК РФ («Незаконные выдача и получение бюллетеня для общероссийского голосования»), 207.1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») и 213 УК РФ («Хулиганство»). Полиция не уточняет, о каких именно участниках идёт речь.

Напомним, накануне Павел Лобков в эфире «Дождя» рассказал, что проголосовал дважды: один раз — на избирательном участке № 141, а через час проголосовал в электронном виде. По его словам, на электронное голосование он зарегистрировался на mos.ru неделю назад.