Журналист Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Ведущий телеканала «Дождь» Павел Лобков смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию в первый день голосования 25 июня — сначала на избирательном участке №141, а спустя час сделал это онлайн, сообщает телеканал. Для участия в электронном голосовании журналист зарегистрировался на mos.ru неделю назад.

В Мосгоризбиркоме знают, что Лобкову удалось проголосовать дважды, сказал «Открытым медиа» замглавы Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов — по его словам, аналогичная ситуация произошла на другом участке, урну с повторным голосом опечатали, решается вопрос об отстранении председателя УИК.

Позже глава ЦИК Элла Памфилова назвала провокацией сообщения о двойном голосовании Лобкова, пишет «Интерфакс».

«Прям специально подарки в кавычках готовились. Ряд провокаций. Кое-кто пошел сознательно два раза проголосовать», — сказала Памфилова.

О возможности дважды проголосовать также сообщил в Facebook эксперт «Голоса» Василий Вайсенберг, который пришёл 25 июня на участок и сказал, что передумал голосовать электронно (заявку на онлайн-голосование ему одобрили несколько дней назад).

После этого ему выдали бюллетень, хотя, как говорит Вайсенберг, должны были отказать.

«Если я передумал, то должен прийти на свой участок 1 июля, когда электронное голосование уже закончилось», — подчеркнул он.

Секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов утром 25 июня разослал в территориальные комиссии напоминание, что за неоднократную выдачу и получение бюллетеня предусмотрена административная и уголовная ответственность, добавляют «Открытые медиа».

Напомним, голосование по поправкам в Конституции проходит с 25 по 30 июня и в основной день 1 июля. Глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что речь идёт не о досрочном голосовании, а о «голосовании до дня голосования».