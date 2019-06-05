Полиция устанавливает личность мужчины, ограбившего пенсионерку

Полиция Нижнего Тагила устанавливает личность мужчины, подозреваемого в краже денег с банковской карты пенсионерки. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», заявление о пропаже поступило в правоохранительные органы в середине мая от 67-летней женщины. По словам потерпевшей, через несколько часов после того, как она заметила пропажу, на её сотовый телефон стали приходить смс о снятии наличных. В общей сложности злоумышленник похитил 3 тысячи рублей. Благодаря камере наблюдения, установленной на одной из АЗС, удалось получить фотографию человека, который рассчитывался с помощью похищенной карты.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество с использованием платёжных карт». Приметы подозреваемого: плотное телосложение, короткие светлые волосы, имеются залысины. Всех, кто опознал указанного на снимке мужчину или располагает какой-либо информацией о его местонахождении, полицейские просят обратиться в отдел полиции № 16 по телефону: 8(3435)97-64-02.