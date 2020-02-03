Полиция уговорила пропавшего в Нижнем Тагиле студента вернуться в общежитие

Пропавший в Нижнем Тагиле вечером 1 февраля 17-летний Дмитрий Наговицин найден живым и здоровым.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», перед пропажей юноша удалился из всех социальных сетей, телефон парня был вне зоны доступа. В ходе поисков полицейские выяснили, что на молодого человека зарегистрирован ещё один номер телефона, также правоохранители обнаружили новые аккаунты Наговицына в соцсетях.

Поскольку у несовершеннолетнего юноши уже имелись проблемы с законом, за ним был закреплён шеф-наставник. Он связался со своим подопечным и уговорил его прийти в отдел полиции.