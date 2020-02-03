В Нижнем Тагиле пропал несовершеннолетний парень

Сотрудниками полиции Нижнего Тагила устанавливается местонахождение 17-летнего Дмитрия Наговицына. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», молодой человек проживает в общежитии на Карла Маркса, куда не вернулся ночевать. В ходе поисковых мероприятий установлено, что Дмитрий поздним вечером 1 февраля находился в Северном посёлке. В настоящее время проверяются знакомые студента.

Всем, кому известна какая-либо информация о Дмитрии, просьба сообщить в отдел полиции № 16 по телефону: +7(3435)97-64-02.