Полиция Свердловской области разыскивает женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки (ВИДЕО)

Сыщики СУ СКР по Свердловской области разыскивают женщину, подозреваемую в убийстве пенсионерки. Преступление было совершено в Железнодорожном районе Екатеринбурга летом 2019 года.

В ведомстве рассказали, что днём 20 августа на крыльце магазина, расположенного по адресу улица Билимбаевская, 28, у подозреваемой произошёл конфликт с пенсионеркой. Она нанесла пожилой женщине телесные повреждения, от которых та скончалась. Перед этим предполагаемая убийца попала на записи камер наблюдения магазина.

Если вы обладаете какой-либо информацией о подозреваемой, а также о её возможном местонахождении, сообщите указанные сведения по телефонам: 8 (343) 356-42-10, 8-900-212-69-99 или 8-912-605-27-97.