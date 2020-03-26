Полиция Свердловской области опровергла информацию об «охоте» силовиков на школьников на улицах

В ГУ МВД по Свердловской области опровергли сообщения из родительских чатов об «охоте» силовиков на школьников. С официальным заявлением по этому поводу сегодня выступил пресс-секретарь регионального полицейского главка Валерий Горелых.
Уже несколько дней жители Свердловской области в мессенджерах, в родительских чатах пересылают друг другу информацию о том, что с 25 марта по 12 апреля сотрудниками полиции будут проводиться патрули на предмет выявления детей и подростков, нахождение которых ограничено в общественных местах. Якобы родители несовершеннолетних будут подвергнуты административному наказанию, а если ребёнок окажется в школе по таким причинам, как дополнительные занятия или кружки, то будут наказаны школы.
«В связи с массовой рассылкой такой информации официально заявляю: распространяемые сведения не соответствуют действительности. Необходимо ориентироваться на официальные сайты государственных учреждений и быть внимательными. Также напоминаю, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена административная ответственность», — отметил Валерий Горелых.