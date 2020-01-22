Полиция разыскивает свидетелей смертельного ДТП с участием КамАЗа под Нижним Тагилом

Следственное управление при тагильской полиции разыскивает свидетелей дорожной аварии на трассе Екатеринбург — Серов, в результате которой погиб 39-летний мужчина.

ДТП случилось ещё 20 декабря прошлого года в районе посёлка Горноуральского. Тогда грузовик КамАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковыми автомобилями — Chery Tiggo и Hyundai Matrix. В результате аварии 39-летний водитель Chery Tiggo получил серьёзные травмы и погиб на месте. 53-летние водитель и пассажирка Hyundai Matrix были госпитализированы в ЦГБ № 2.

Правоохранители просят тех, кому известны какие-либо обстоятельства случившегося ДТП, обратиться в следственное управление МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: ул. Островского, 7 (кабинет 508) или по телефонам: 8 (3435) 97-61-82 и 97-61-83.