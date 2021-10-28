Полиция разыскивает свидетелей ДТП с участием мотоцикла под Нижним Тагилом

Полиция Нижнего Тагила разыскивает свидетелей дорожной аварии, которая произошла 13 мая 2021 года на 154-километре трассы Екатеринбург — Серов. Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», в результате столкновения автомобиля ГАЗ-3009 и мотоцикла Yamaha R6 34-летний байкер получил серьёзные травмы, но остался жив.

Правоохранители просят очевидцев, а также тек, кому известны какие-либо обстоятельства случившегося ДТП, обратиться по адресу: ул. Островского, 7 (кабинет 404) или по телефону 8 (3435) 97-61-31.